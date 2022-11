Cuba en Fihav 2022: los desafíos sobre la mesa (+Fotos)

Por Ania Terrero, Yoandry Ávila y Adis Morera

El evento, que se desarrolló del 14 al 19 de noviembre en el recinto ferial Expocuba, recibió a más de 200 entidades estatales y 76 nuevas formas productivas entre micros, medianas y pequeñas empresas (mipymes) y cooperativas no agropecuarias que intercambiaron con cerca de 450 socios comerciales de 62 países.

Para el primer ministro cubano, Manuel Marrero, la bolsa comercial es otra demostración de los cambios en el país, pese a los dos años de pandemia en que la nación caribeña sufrió las consecuencias de la crisis sanitaria y del reforzamiento del bloqueo económico impuesto desde Estados Unidos.

“Ante una situación que pretende ser desalentadora, el esfuerzo mancomunado de diversos actores nacionales y extranjeros permite enfrentar los múltiples desafíos de la realidad interna y externa. (..) Cuba no está aislada, no sólo resiste, sino que no renuncia a avanzar en su desarrollo”, insistió.

En ese empeño, los seis días de rondas de negocios, foros de inversiones y de exposición contribuyeron a articular proyectos en sectores priorizados como el agroalimentario, el energético, el biofarmacéutico, el transporte, la construcción, el turismo y las telecomunicaciones, entre otros.

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, la viceministra del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), Déborah Rivas, remarcó que el empresariado cubano asistente a Fihav 2022 asumió una mayor proactividad una cuestión vital por su papel en la transformación económica.

La cita permitió constatar que los actores cubanos se mueven en función de alcanzar los objetivos propuestos, “a lo que contribuyen las medidas y regulaciones aprobadas de forma reciente en sectores como la agricultura para potenciar su desarrollo”, indicó Rivas.

Todo esto implica beneficios para la población cubana, pero “si nuestras empresas no las hacen suyas realmente, no podremos llevar adelante la actualización del modelo”, alertó. Radica ahí uno de los principales desafíos para la economía de Cuba hoy.

FIHAV 2022, MÁS QUE UNA EXPOSICIÓN

Para las empresas estatales cubanas, destinadas a ser el motor principal de la economía en la isla, Fihav 2022 no fue solo una feria donde mostrar bienes y servicios sino también supuso una oportunidad para estrechar lazos con potenciales socios comerciales e inversionistas.

Desde el Grupo de la Industria Electrónica, la Informática, la Automatización y las Comunicaciones, Gelect, la especialista de la Dirección de Negocios, Yamilé Herrera, comentó a Prensa Latina que esta edición fue superior a otras, y en esta ocasión contactaron con empresas extranjeras, con aliados y proveedores.

Además, la cita sirvió como marco para la presentación del sistema integral de líneas, audio, luces y proyección visual, conocido como proyecto de comunicación inteligente de la empresa Gedeme, entre otros productos, detalló.

Por otra parte, se firmaron acuerdos entre la compañía extranjera Panda, la importadora Cubaelectrónica y la Empresa Industria Electrónica para la producción de televisores y otros equipos electrodomésticos; y entre el Instituto de Refrigeración y Clima y la mipyme JR Soluciones para trabajar en certificaciones y homologaciones de productos.

Mientras, la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos concretó negocios con empresarios foráneos en líneas relacionadas con el turismo médico y de bienestar, la exportación de servicios médicos, la organización de eventos y la formación de posgrado.

Según la Jefa Central de Ventas Internacionales, Ileana Reyes, presentaron también la cartera de inversión extranjera para el desarrollo de los balnearios, las zonas termales y los centros de bienestar y calidad de vida.

En el sector gastronómico, la especialista de Marketing de Bravo S.A., Gisel González, comentó que direccionaron su estrategia hacia las tiendas minoristas, y la entidad llegó a la feria con 42 productos, todos con igual importancia y relevancia.

Lanzamos la línea de libre servicio que nos acerca al consumidor final y la fábrica libre de gluten, “que vuelve más inclusiva a la firma porque ahora el segmento de alérgenos y celíacos podrá consumir nuestros productos”, agregó.

Por su parte, la especialista de comunicación de la empresa Cuba Ron, Claudia Montes de Oca, valoró Fihav como el espacio por excelencia para exponer productos y ampliar la cartera de clientes, proveedores y mercados donde comercializar sus espirituosos a nivel mundial.

Específicamente, festejaron el centenario de la Nave Don Pancho y dieron a conocer la marca La Guantanamera, una bebida gestada en la cuna del ron ligero cubano justamente cuando se cumplen 160 años de su creación, y diseñada por una las maestras cubanas, Noemí del Toro.

NUEVOS ACTORES ECONÓMICOS, EL HITO

Según la viceministra primera del Mincex, Ana Teresita González, un hito importante de Fihav 2022 fue que por primera vez sumó a nuevos actores económicos y cubanos residentes en el exterior, “demostrando todos esos cambios que aportarán a un país mejor”.

El encuentro llegó en medio de un escenario de transformaciones que incluye la incorporación de más de cinco mil nuevas formas productivas entre mipymes y cooperativas no agropecuarias. De ellas, más de 70 asistieron por primera vez.

Desde la cooperativa Gaby y Sofy, especializada en la producción de juegos didácticos, el asesor de la presidencia César González comentó a Prensa Latina que el evento fue la oportunidad para acercarse a empresas exportadoras y otras que trabajan los productos para niños.

Allí expusieron sus vínculos con el concepto de economía circular: aprovechamos el remanente de la industria del tabaco y otras que usan maderas, lo convertimos en juguete y le damos un fin educativo, lúdico, que luego comercializamos en moneda nacional, comentó.

Mientras, el jefe del grupo de desarrollo de la recién constituida como mipyme Avangenio, Eduardo Ochoa, relató que el fuerte de la empresa es el desarrollo de software a medida con más de 15 años de experiencia y su presencia en Fihav contribuyó a que ganaran visibilidad de cara al empresariado nacional y foráneo.

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Antonio Carricarte, el valor de la incorporación de las nuevas formas de gestión trascendió la presencia de sus stands en la feria; también está relacionado con el potencial para establecer encadenamientos productivos con la empresa estatal en función del comercio exterior.

Sobre la participación de cubanos residentes en el exterior, Carricarte distinguió el interés de Cuba que las relaciones con su migración no solo avancen desde el punto de vista sentimental, sino también en la consolidación de relaciones económicas. Con ese amor y creatividad, pueden contribuir al desarrollo, dijo.

AVANZAR HACIA NUEVOS RETOS Carricarte identificó una consolidación y madurez de la participación cubana en Fihav: en primer lugar, por la calidad de los productos expuestos y en segundo, por los avances en la comunicación y el diseño, lo que se confirmó en la cantidad de premios obtenidos por las entidades nacionales.

Desde su perspectiva, es el resultado de la participación de manera sostenida en las más de 30 ediciones de la bolsa comercial, que permitió adquirir experiencias e intercambiar con proveedores de las tecnologías más modernas.

Además, se apreció un avance en el uso de la cita como plataforma para lanzar productos, hacer negocios y desarrollar actividades dirigidas hacia el mejor conocimiento del producto en la arena internacional, acotó.

Resaltó que se mostraron productos tradicionales, y se presentaron bienes y servicios con desarrollo tecnológico elevado como la Comercializadora de Servicios Médicos o las empresas de la biotecnología que mostraron importantes activos con potencial para la generación de empresas y asociaciones entre Cuba y el exterior.

Para el presidente de la Cámara cubana, los logros de la integración multiactoral se concretaron en la firma de más de 50 acuerdos con contratos de exportación e importación y cartas de intención que derivarán en un futuro próximo en asociaciones económicas internacionales, empresas mixtas y otros convenios.

En sintonía con ello, la viceministra primera del Mincex identificó como principales retos tras el evento, la implementación de todos esos acuerdos y la eliminación de trabas que puedan entorpecer el clima de negocios e inversión en la Isla.

Queda claro entonces: los primeros pasos están dados, los desafíos quedaron sobre la mesa.

