México inauguró la IX Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico

En la ceremonia de inauguración en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, su titular Marcelo Ebrard dio la bienvenida a los participantes a quienes felicitó por su trabajo en favor del encuentro tan sustantivo para la Alianza del Pacífico.

Dijo que hay alianzas que no funcionan, nadie quiere entrar, pero esta sí funciona como lo demuestra la gran actividad que realiza y el número de países observadores que desean ingresar al grupo, y citó a Ecuador, en proceso de incorporación, y Costa Rica que ha hecho lo mismo.

Precisamente esos dos casos, reveló, están en la agenda de trabajo de esta reunión ministerial, y agregó que Honduras también manifestó su propósito de incorporarse a la alianza.

Expresó que los países mencionados ya tienen diferentes tipos de avances, y agregó a esa lista de candidatos a la alianza a Singapur, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, Canadá y otros por lo cual el crecimiento del mecanismo está asegurado y esa es una buena noticia.

Ebrard habló de los retos que enfrenta la institución y planteó su criterio de que la reunión no debe concentrarse solo en las dificultades que va a haber el año entrante, sino también en las perspectivas y el desarrollo futuro.

A estas alturas, dijo, sabemos que la adversidad es la característica de la vida, no lo extraordinario. Lo extraordinario es cuando tienes viento a favor, es más, a veces nos sorprende, cuando tienes viento a favor, dices “eso no puede ser real”.

Entonces, estamos acostumbrados a la adversidad, pero hay que ver también nuestras potencialidades y capacidades, y estamos convencidos de que los trabajos que ustedes van a emprender a partir del día de hoy, van a contribuir a que la Alianza siga este camino exitoso, relevante.

Informó que van a tener próximamente la fecha de la Cumbre, que no se realizó porque vamos a tener que ir a Lima, Perú, pues al presidente Pedro Castillo no le dieron permiso de salir y no se le puede entregar la presidencia pro tempore si no está presente.

Les invitaremos una vez que nuestros mandatarios nos indiquen la fecha en la que se llevará a cabo y seguir adelante, cualquiera que se la adversidad; perseverar y tener éxito, por eso estamos aquí hoy.

