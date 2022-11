Oposición de México vetará también sustitutos de reforma electoral

En reunión de las comisiones unidas de Reforma Electoral, Puntos Constitucionales y Gobernación de la Cámara de Diputados, que continúa hoy, se presentó un proyecto de dictamen de reforma constitucional en materia electoral.

En ese los opositores endurecieron sus posiciones al advertir que después del rechazo a la reforma lo harán con las alternativas que presente el gobierno.

Sin embargo, en ese aspecto no les será fácil hacerlo porque el Plan B no plantea reformas a la Constitución que requieren de mayoría calificada por su aprobación de la cual el gobierno no goza, sino cambios en las leyes para lo cual basta mayoría simple que sí la tiene el partido en el poder, Morena.

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador repite que el Plan B busca objetivos que están en la reforma, como bajar el salario y los gastos generales del Instituto Nacional Electoral (INE).

En respuestas a líderes de las bancadas adversarias, el diputado Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena, expuso que ante la postura dura de esos partidos y su decisión de estar en contra de todo lo que proponga el gobierno y favor de nada, “hemos resuelto fijar una posición irreductible”.

Anunció que, por eso, el proyecto de reforma presentado puede sufrir modificaciones dentro de cinco días, aunque está en manos de la oposición que haya un posible acuerdo.

Ratificó que no se quiere desaparecer al INE, sino transformarlo como lo hizo en su momento el expresidente Enrique Peña Nieto cuando el Instituto Federal Electoral paso al INE.

Alejandro Moreno, diputado y dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), respondió que votarán en contra de cualquier reforma que ponga en riesgo al INE, los tribunales electorales o cualquier otra institución fundamental para el sistema democrático.

Moreno dijo que el PRI no aprobará tampoco alguna modificación que signifique un retroceso. En este punto no habremos de movernos, cualquiera que sea el costo, este sería menos al que habría si cedemos a esta causa, añadió.

