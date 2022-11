Cantante Tina Turner desempolva viejo álbum

La propuesta de la intérprete nacionalizada suiza incluye tres CD, dos DVD, vinilos y una versión digital, que incluyen los 11 temas remasterizados por primera vez, desde su salida al mercado el 5 de septiembre de 1986, así como remixes, y videos de actuaciones en vivo.

Según anunció la artista de 82 años en su página web oficial, este paquete estará en una caja premium y lleva también un recital en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro Brasil (1988), con el cual registró un récord Guinness actuando para más de 180 mil espectadores.

Este proyecto comprende todos los videos promocionales por primera vez en alta definición, junto a otro más íntimo en el teatro londinense Camden Palace, del Reino Unido.

Integran la selección, títulos como Typical Male, What You Get is What You See, Two People, Till the Right Man Comes Along, Afterglow, Girls, Back Where You Started, Break Every Rule, Overnight Sensation, Paradise is Here, I’ll Be Thunder y más de una treintena de canciones.

La estrella del rock y soul, retirada en 2009 tras cinco décadas de carrera, vendió el pasado año sus grabaciones, letras, derechos conexos, nombre e imagen a la compañía discográfica alemana Bertelsmann Music Group (BMG), como medida para proteger “mi herencia musical”, apuntó la creadora.

Con una decena de álbumes de estudio en solitario, dos en vivo, dos bandas sonoras de películas y cinco compilaciones, la artista ha apostado por ediciones de lujo de su obra, como la publicada en julio de 2021 Foreign Affair, que incluyó temas inéditos y nuevas versiones, así como instrumentales y el disco en vivo Do You Want Some Action? Live in Barcelona (1990).

jcm/mml/yap