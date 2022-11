Dos hermanos, dos equipos, en Copa Mundial de Fútbol

Curiosidad que se hizo realidad esta semana en la máxima cita del fútbol, con el debut de Nico Williams (20 años) en calidad de suplente, pero con incidencia en gol, en el partido en el cual España arrasó con Costa Rica 7-0 el pasado miércoles.

Su hermano mayor, Iñaki Williams (28 años), que se estrenó de titular con Ghana ayer, no tuvo la misma suerte. Su equipo cayó ante Portugal 2-3 y en las postrimerías del encuentro, en una jugada confusa con el portero luso, tuvo en sus piernas el empate.

Tenía la pelota en sus manos el arquero Diogo Costa y, para perder tiempo, echó el balón al suelo antes de despejar. No se percató el portero de Portugal que detrás de él, estaba esperando Iñaki con toda la intención. El delantero de Ghana le arrebató la pelota y con las prisas por definir se resbaló al intentarlo.

Iñaki no se lo podía creer, tampoco Nico desde la concentración de España. Tienen una excelente relación y son muy unidos tanto en la cancha como fuera de ella, según confiesan en sus entrevistas durante el desarrollo de LaLiga de España.

Ya en el contexto de Qatar 2022, la historia de los Williams tiene muchas aristas interesantes. Iñaki Williams nació un 15 de junio de 1994 en Bilbao y Nico lo hizo el 12 de julio de 2002 en Pamplona.

Sus padres, María y Félix, provienen de Ghana y ante el exitoso recorrido de sus hijos en el balompié siempre manejaron la posibilidad de defender los colores de las banderas de ambos países.

«No es que me cansase de esperar una llamada de España. Se me abrió una posibilidad de jugar con Ghana. El presidente vino a Bilbao para reunirse conmigo y con mi familia, de disputar un Mundial, pero no estaba decidido. Fue cuando viajé a Ghana con mis abuelos. El sueño de mi abuelo era ver a su nieto jugar con Ghana», comentó Iñaki.

Siento que ha llegado el momento de encontrarme con mis raíces y conmigo mismo. Y con todo lo que África y Ghana significan para mi familia y para mí y quiero devolver una pequeña parte de lo que nos ha dado y lo que ha contribuido en mí como persona, como hijo, como hermano, reflexionó.

Nico también fue tentado de integrar el seleccionado africano, sin embargo, se decantó por España, pudiera afirmarse que sin certezas. Su notable mejoría con el Athletic de Bilbao, llamó la atención del técnico de la Roja, Luis Enrique Martínez.

Fue llamado al conjunto español en septiembre de septiembre para los encuentros ante Suiza y Portugal de la Nations League y dejó buenas sensaciones en sus ingresos como revulsivo. No era de los seguros, aunque finalmente el entrenador lo incluyó en la nómina.

