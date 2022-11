Lista de grabaciones de PLRadio

Ofrecemos los noticieros:

* Noticias del día (matutino)

* En directo desde Cuba (matutino)

* Panorama latinoamericano (matutino)

* Saeta (matutino)

* Hechos y sucesos en Estados Unidos (vespertino)

* Deporte al día (matutino)

* Panorama científico (vespertino)

Aparecen además en la programación desde el lugar de los hechos:

* Recomendado por el editor: Presidente de Cuba comienza en China una visita oficial. Por Yolaidy Martínez desde Beijing.

* Órbita Mundial: Cancillería dominicana rechaza comunicado de EEUU sobre migración. Por Edilberto Méndez desde Santo Domingo.

* Especiales: NOTICARIBE

* Corresponsales: Bolivia asegura estabilidad económica y políticas sociales. Por Jorge Petinaud Martínez desde La Paz.

* Exclusivos: Granma, un yate que cargaba libertad. Por Heydi Garcell desde La Habana.

* Por una sociedad libre de violencia. Por Yuline Pérez Betancourt desde La Habana

* Contrapunteo: Nuevas vías para la continuidad del proceso constitucional chileno. Por Carmen Esquivel desde Santiago de Chile. * Escáner: Elecciones en Estados Unidos, gobernaciones en pugna. Por Deysi Francis desde La Habana.

Asimismo ofertamos hoy los siguientes programas noticiosos:

* Detrás del Celuloide: Serie Merlina se estrenará en EEUU. Cortometraje chileno recibe calificación para Premios Oscar.

* Mundo femenino: Expresidente de Colombia aboga por la equidad para lograr la paz. Revisarán en estado de Australia legislación obsoleta sobre el aborto. Icónica actriz latina Myrtle González protagoniza homenaje de Google.

* Vitrina literaria: Presencia de suecos en novela de escritor de Santiago de Cuba. Decimoctava Feria del Libro de Venezuela, la mejor en su historia.

* Viajando por el mundo: Ciudad de Recife con sus hermosos parajes.

Aparecen también en nuestra página Web los resúmenes semanales:

* Resumen cultural y científico

* Deporte siete días

* Económico semanal

* En tres minutos

* Cuba is not alone

