Presidente Castillo prepara nuevo gabinete ministerial en Perú

En un breve mensaje televisivo de medianoche, Castillo criticó el rechazo de plano del Parlamento, bajo control opositor, a admitir siquiera la moción de confianza, atada a la aprobación de una ley que, según el Gobierno, impide el derecho de la ciudadanía a aprobar reformas constitucionales mediante referendo directo.

El mandatario omitió referirse explícitamente a la advertencia de Torres, de que si el Legislativo se negara a aprobar la ley, el Ejecutivo asumiría que la confianza planteada había sido negada, pero el ministro renunciante de Trabajo, Alejandro Salas, aclaró que sí lo había confirmado y que por ello Castillo renovaba su gabinete.

Salas, uno de los voceros presidenciales, negó la afirmación opositora de que Torres planteó el emplazamiento para provocar la disolución del Congreso, medida constitucional que puede tomar el presidente si el Legislativo le niega la confianza al gabinete dos veces.

Agregó que el término “rechaza de plano” es lo mismo que rehusarse a otorgar la confianza, concepto que figura en la constitución, y, si bien el reglamento del Congreso sostiene que la negación debe ser expresa, previa votación parlamentaria y comunicada por escrito, la carta magna tiene mayor jerarquía que el reglamento.

“Luego de este rehusamiento expreso de la confianza con la expresión ‘rechazo de plano’ y habiendo aceptado la renuncia del primer ministro, a quien agradezco su prepcupacion y el trabajo por el país, renovaré el gabinete ministerial”, expresó Castillo.

Explicó que el primer ministro planteó la derogación de “una ley que arrebató e impide desde entonces el derecho ciudadano a la participación política de manera directa y sin intermediaciones”, a través del referendo.

Recordó que la no reelección de congresistas y otras medidas no serían realidad si el pueblo no lo hubiera decidido en un referendo y la ley cuestionada, agregó, “nos ha quitado de manera arbitraria el derecho a ejercerlo nuevamente”.

El presidente exhortó a quienes insisten en intentar retirarlo del Gobierno por diversas vías, hasta ahora fracasadas, para burlar la voluntad popular (que lo eligió), a cesar esos empeños.

Al invocar al Congreso a respetar el estado de derecho del pueblo, la democracia y el equilibrio de poderes, llamó a los legisladores a recapacitar, “pues los grandes anhelos e intereses de la ciudadanía no pueden quedar truncos por intereses desmedidos de algunas élites y minorías”.

