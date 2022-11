Reconocen en Uruguay vitalidad del legado de Fidel Castro (+Foto)

La fecha fue conmemorada en la embajada de la isla antillana aquí, cuyos representantes subrayaron el compromiso de continuar defendiendo obras e ideas del reconocido como Comandante en Jefe en su país y otros lares.

De manera indirecta la fecha también fue reconocida por el diario La R, con un artículo titulado “La solidaridad es la ternura de los pueblos”.

El texto elogia la contribución solidaria de Cuba a otros pueblos, impulsada por Fidel Castro,

En pocas horas se cumplen 15 años del aporte solidario de Cuba a través de sus Brigadas Medicas para instalar la operación Milagro en Uruguay, suscribió Camilo Álvarez en la nota publicada hoy en la edición digital de ese multimedio uruguayo.

Hablar de Cuba, ya es de por sí un sinónimo de solidaridad, escribió.

Eso es reconocido por propios y ajenos. En Uruguay se cumplen 15 años de labor de la Brigada Médica Cubana. Luego de que quedará inaugurado el Hospital de Ojos José Martí, comenzaría esa Brigada a desplegar solidaridad, suscribió el redactor.

Álvarez recuerda que las misiones internacionalistas en materia de salud acompañan a la Revolución cubana desde sus comienzos.

Sobre ello escribió que pasaron 60 años que un grupo de sanitarios antillanos llegaron a Argelia a curar enfermos.

Desde ese entonces podemos mencionar la Operación Milagro, donde miles y miles de personas de distintos países se han operado para recuperar la visión, apuntó para luego referir la experiencia en su país.

No es poca cosa que 100 mil personas en Uruguay se hayan operado. Inicialmente con viajes a Cuba, donde se realizaba todo el proceso necesario para las intervenciones oftalmológicas, comentó.

Luego el Hospital de Ojos y las operaciones aquí. Seguro que todos tenemos en Uruguay algún familiar o algún amigo que se operó. Es mucha gente para un país como el nuestro, continuó.

Los primeros pacientes iban en avión a Cuba a operarse. Hasta 2007 fueron 32 vuelos que llevaron a más de dos mil personas, relató Álvarez.

Y agregó: imposible no pensar en estos “vuelos de la vida” que nos permitía la solidaridad cubana. Imposible no contrastarlos con “los vuelos de la muerte” que impulsó el plan Cóndor y que aún hoy no sabemos demasiado.

Que estemos festejando el año 15 de este abrazo solidario es, sobre todo, festejar el reconocimiento, apuntó el artículo, que se adelanta a la celebración próxima del trabajo del equipo médico cubano en el Hospital de Ojos de Montevideo.

Se trata de una instalación del sistema sanitario público uruguayo, que lleva el nombre de José Martí, cuyo primer discípulo se reconoció a sí mismo Fidel Castro.

