Energía en primeros planos de las preocupaciones europeas

Los valores del crudo descendieron cerca del fin de semana y rondaron mínimos de dos meses, ya que el nivel de un tope propuesto por el Grupo G7 para el precio del crudo ruso suscitó dudas sobre hasta qué punto limitaría la oferta.

A ello se sumó que la acumulación de inventarios de gasolina en los Estados Unidos, mayor de lo previsto, y la ampliación de los controles de la Covid-19 en China, también presionan a la baja los valores.

En ese sentido, una media bien puede ser el Brent, de referencia europea, a la baja de 52 centavos, 0,6 por ciento, a 84,89 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) cede 15 centavos, 0,2 por ciento, a 77,79 dólares.

Pero este no es el promedio en un panorama sumamente inestable que refleja durante unas jornadas el alza y otras la baja, de ahí calificar a este producto en estos momentos como inestable.

Al respecto, el grupo de países del G7 estudia la posibilidad de limitar el precio del petróleo ruso entre 65 y 75 dólares por barril, aunque los gobiernos de la Unión Europea (UE) aún no llegan a un acuerdo al respecto.

Pese a ello, la realidad apunta a preocupaciones en Europa por el invierno, por encima incluso de declaraciones oficiales de un almacenamiento de gas, por ejemplo, a tope, como es el caso de Alemania.

Los precios del crudo también se vieron presionados después de que Administración de Información de Energía (EIA) dijo que los inventarios de gasolina y destilados de Estados Unidos aumentaron de forma considerable.

En esa cuerda, los ministros de Energía de la UE trataron de alcanzar un acuerdo para fijar un tope al precio de las compras de gas a partir de una propuesta de Bruselas que fija el techo en 275 euros el megavatio hora (MWh).

Ello aparece cuando países como España tachan de tomadura de pelo la medida, también rechazada por Alemania y Países Bajos, por considerar innecesario un mecanismo corrector.

Según el planteamiento de la Comisión Europea (CE), este mecanismo de corrección del mercado, se activará automáticamente ante excepcionales subidas de precios en base al mercado holandés TTF, de referencia para la UE, y limitará, a un mes vista, las transacciones en el mercado regulado.

No obstante, la medida, que se prevé poner en marcha a partir del 1 de enero y durante un año, no incluye a los mercados no regulados (OTC) ya que Bruselas considera que no pueden ser observados de una forma efectiva.

Por tanto, la pretensión de un funcionamiento del acuerdo como válvula de seguridad para garantizar el suministro, bien puede ser poco realista.

