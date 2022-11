Luis Enrique, su fuego interno y España en Qatar 2022

El devenido “streamer” nunca pierde chance para dejar titulares; disfruta coquetear con la prensa y el show, de ahí su respuesta. “Me siento mejor cuando hay que levantar la moral de la tropa, hace que salga tu raza, lo que tienes dentro, es una situación en la que sale mi vena asturiana y gijonesa”.

Todos sonrieron en el Salón Uno del Centro de Medios de Doha, mientras Luis Enrique no parecía presionado camino a enfrentar este domingo a Alemania, un país tetracampeón mundial y cuya moral fue herida por la katana de los samuráis de Japón (1-2).

La frase pudo quedar ahí, pero no… se trataba de Luis Enrique: “A lo largo de mi carrera he tenido que gestionar momentos muy buenos pero en los malos, cuando más fastidiado he estado y más me quieren hundir, es cuando sale mi nervio”.

Tras meses entre polémicas y críticas, el entrenador encontró la fórmula perfecta y la goleada 7-0 a Costa Rica devino remedio santo, pues este sábado la prensa española mantuvo la distancia y el respeto en medio de aires de confianza.

El asturiano llamó a conservar esa seguridad, aunque sin exceso, porque “si alguien sabe competir esa es Alemania y si alguien está preparado para cambiar una mala dinámica son ellos, todos sus jugadores son de nivel top mundial y su historia está ahí”.

Pletórico de orgullo por la apuesta, “Lucho” esparció elogios para Pablo Martín Páez –o simplemente “Gavi” en el ámbito futbolístico-, al mencionar que «lo más sorprendente es que con 18 años recién cumplidos tenga ese desparpajo y modo de competir”.

El mediocampista del FC Barcelona, ganador del Premio Golden Boy 2022, rompió los récords de precocidad de “La Roja” en Copas Mundiales, al estrenarse con apenas 18 años y 110 días, el tercero de la historia luego del brasileño Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”, y el mexicano Manuel Rosas.

Asimismo, en el minuto 74 del encuentro contra los ticos, “Gavi” movió las redes para convertirse en el más joven en anotar, por encima de la leyenda Raúl González, quien “vacunó” a Nigeria en Francia 1998, a los 20 años y 351 días.

“Hay que fijarse también en la inteligencia para colocarse, dominar los aspectos técnicos, en su ambición, rabia, capacidad física, aunque es pequeñito. No hay que volverse loco, hay que ir despacito, pero nadie duda de que puede marcar una época», añadió sobre su pupilo.

España, líder del apartado E, con tres puntos, rivalizará mañana ante la necesitada Alemania de Hansi Flick, desde las 22:00, hora local, en Al Bayt, el estadio más alejado de Doha entre los otros siete que albergan el certamen global.

