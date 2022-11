Covid-19 todavía causa estragos a diario en EEUU, según experto

El principal experto en enfermedades infecciosas del país, el doctor Anthony Fauci, dijo que el país todavía está en medio de la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2 y afirmó estar «muy preocupado» por las reacciones que suscita la polarización política en el país.

“Como funcionario de salud pública no quiero ver a nadie sufrir y morir por Covid-19. No me importa si eres un republicano de extrema derecha o un demócrata de extrema izquierda, todos merecen tener la seguridad de una buena salud pública y eso no está sucediendo”, declaró a la cadena de noticias NBC News.

Aseguró que la situación es mucho mejor en comparación con meses anteriores, pero no está en un nivel lo suficientemente bajo como para aseverar que se ha acabado con la infección.

Acorde con datos federales, solo alrededor del 12 por ciento de las personas mayores de cinco años han recibido una dosis de las vacunas actualizadas que se enfocan en las variantes recientes.

Como entendido, Fauci ha asesorado a siete presidentes de Estados Unidos en el combate al VIH/SIDA, el virus del Nilo Occidental, los ataques de ántrax de 2001, la influenza pandémica, varias amenazas de influenza aviar, el ébola, el zika y, más recientemente, la Covid-19 y la viruela del mono.

El hombre de 81 años se volvió particularmente célebre cuando desafió al expresidente Donald Trump (2017-2021) en relación a sus equivocados criterios de cómo debía combatirse el SARS-CoV-2.

jha/ifs