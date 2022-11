Publicarán libro de argentina Hebe de Bonafini

Según ese medio de prensa, se trata de un texto sobre las integrantes de esa organización en la ciudad de La Plata, en el cual la defensora de los derechos humanos trabajó desde mayo de 2021 hasta el momento de su fallecimiento, el 20 de este mes.

Me gustaría que sirva como una reivindicación de las Madres que lucharon en La Plata. Recordamos a las que trabajaron, pusieron el cuerpo, no faltaron a la plaza y nunca dijeron que no a nada, porque son compañeras que hicieron mucho por sus hijos, señala un fragmento escrito por De Bonafini.

Quisiera que todas las familias conocieran su labor porque esta historia no terminó todavía y hay mucho que hacer en este país. Siempre tendrán que acordarse de ellas. Ojalá este libro sirva para que esta ciudad sepa, se entere, y en las escuelas se divulguen sus acciones, añade.

El jueves, miles de argentinos acompañaron a las Madres en su marcha dos mil 328 en esta capital, durante la cual rindieron tributo a De Bonafini, cuyas cenizas fueron colocadas en la Pirámide de Mayo.

Integrantes de numerosas organizaciones sociales, sindicales y políticas como La Cámpora, Hijos, la Asociación de Trabajadores del Estado y Somos Barrios de Pie, manifestaron su respaldo a las mujeres, cuyos hijos les fueron arrebatados por la última dictadura militar (1976-1983).

Durante el acto, el poeta y periodista Demetrio Iramain aseguró que esa fue la marcha más difícil y el jueves que nunca pensaron que llegaría.

Debemos volver siempre a esta plaza, por ella, por todas las que cayeron y las que están todavía con nosotros. Nos toca estar a la altura del ejemplo extraordinario de Hebe, de su lucha y sus cualidades revolucionarias, señaló.

