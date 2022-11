Cantante finlandesa Tarja Turunen estrenará disco

La propuesta de la intérprete contiene tres CD, un Blu-ray, vinilos y una versión digital con temas remasterizadas en la plataforma Sterling Sound, además de una selección de canciones de sus seis fonogramas de estudio: My Winter Storm, What Lies Beneath, Colours in the Dark, The Brightest Void, The Shadow Self e In the Raw.

Según anunció la artista de 45 años en su página web oficial, estas adaptaciones cuentan con las piezas más importantes de su carrera en solitario, además de un folleto que incluye las historias detrás de cada una de las canciones.

El proyecto comprende además versiones mejoradas de todos los videos musicales de la cantante, así como una grabación en vivo del espectáculo Circus life (2020) de dos horas de duración, en el circo metropolitano de Bucarest, Rumania.

Integran la selección del nuevo fonograma títulos como Eye of the storm, Walk alone, Die alive, Enough, Victim of a ritual, Until my last breath, I feel immortal, Falling awake, Innocene, Demons in you, Diva, Dead promises, Tears in rain y You and I.

