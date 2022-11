Ecuador hace camino al andar en el Mundial de fútbol

En conferencia de prensa antes del choque versus Senegal, en el cierre del grupo A, Alfaro habló sobre la actualidad de su selección y no dudó en mencionar a Antonio Machado, Joan Manuel Serrat y la mítica frase por su significado en este crucial momento.

«Nosotros planteamos el partido de mañana como si fuera el último. Ojalá lo ganemos para tener crédito a otro más”, manifestó antes de comentar que será un duelo “muy difícil, tenso y complejo”.

El análisis del rival quedó resumido en pocas palabras: Se trata de una nómina bien atlética, que supo reinventarse ante la ausencia de Sadio Mané y posee un excelente entrenador.

Empero, el argentino dejó claro que la postura es ir a ganar. “La jerarquía se respeta, pero no se teme y Ecuador no es inferior a nadie. Tuvimos dos buenas actuaciones y no alcanza. Todos están tranquilos y tenemos el convencimiento de que hemos hecho las cosas bien”.

El plantel sudamericano marcha invicto después de vencer 2-0 a Qatar, en el duelo de apertura de la lid, e igualar 1-1 a Países Bajos. La clave está en la capacidad de adaptarnos a lo que pida el juego, explicó.

“¿Tenemos falencias? Sí. ¿Tenemos dificultades? También, pero nuestra postura es vencer. Ahora enfrentamos la posibilidad de dar ese paso que nos permita clasificar a octavos, espetó.

Asimismo, dio luces sobre el estado de Enner Valencia, uno de los goleadores del torneo y quien presenta un esguince desde el primer desafío. “La lesión no comprometió sus ligamentos ni meniscos. De la misma manera que tiene un esguince, tiene un corazón pintado por la Tri. Eso lo empuja a querer estar en cada partido”.

En el estadio Internacional Khalifa, Ecuador y Senegal se jugarán mañana martes el boleto a la siguiente fase, desde las 18:00, hora local, mientras Países Bajos hará lo mismo contra el ya eliminado Qatar.

