Grupo dominicano La Gran Manzana ofrecerá concierto en Nueva York

El grupo, fundado por los dominicanos Henry Hierro y Víctor Roque, compartirá el escenario con la banda D’Ahora, su coterráneo José Alberto, conocido como El canario; y el cantautor puertorriqueño Ramón Rodríguez, para disfrutar del espectáculo El parrandón, en la sala de conciertos Lehman Center for the Performing Arts.

En 1983 la agrupación grabó su primera producción discográfica titulada Henry, Víctor y La Gran Manzana, pero no fue hasta el lanzamiento de su segundo álbum, en 1984, que logró sus primeros éxitos radiales con los merengues Mentirosa, Mole Mole y Rosa Blanca.

Dos años después el conjunto se convirtió en una de las orquestas más destacadas del género con el estreno del disco El poder de New York, que incluyó los temas No me sigas más, I Just Called, Por tu querer y Tus besos.

En la actualidad, la banda está compuesta por Víctor Roque, Willie Gómez, Víctor Brito, Tony Valdez, Rafael Acevedo.

