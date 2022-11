Lista de grabaciones de Radio PL

Ofrecemos los noticieros:

* Noticias del día (matutino)

* En directo desde Cuba (matutino)

* Panorama latinoamericano (matutino)

* Saeta (matutino)

* Hechos y sucesos en Estados Unidos (vespertino)

* Deporte al día (matutino)

* Panorama científico (vespertino)

Aparecen además en la programación desde el lugar de los hechos:

* Recomendado por el editor: Presidente de Cuba comienza en China una visita oficial. Por Yolaidy Martínez desde Beijing.

* Órbita Mundial: Cancillería dominicana rechaza comunicado de EEUU sobre migración. Por Edilberto Méndez desde Santo Domingo.

* Especiales: NOTICARIBE

* Corresponsales: Bolivia asegura estabilidad económica y políticas sociales. Por Jorge Petinaud Martínez desde La Paz.

* Exclusivos:

Por una sociedad libre de violencia. Por Yuline Pérez Betancourt desde La Habana

Casi 10 mil corredores animarán Maratón de Medianoche de Hanoi. Por Ima Piñeiro desde Hanoi

Siria denuncia muerte de militares por bombardeos turcos .Por Fady Marouf desde Damasco

La televisión, un medio accesible y útil. Por Daimarelys Pérez desde La Habana

* Contrapunteo: Nuevas vías para la continuidad del proceso constitucional chileno. Por Carmen Esquivel desde Santiago de Chile. * Escáner: Elecciones en Estados Unidos, gobernaciones en pugna. Por Deysi Francis desde La Habana.

Asimismo ofertamos hoy los siguientes programas noticiosos:

* Mundo femenino: Mensajes en España contra violencia de género. Cada hora mueren cinco mujeres por violencia de género, estima ONU. Fondista peruana recibe primer voto en Encuesta de Prensa Latina

* Vitrina literaria:

* Viajando por el mundo: Caguas con sus museos y hermoso jardín botánico

*CUBA, PARAJES DE UN PAIS:

Paseo por las plantaciones de café en el sudeste de Cuba

Aparecen también en nuestra página Web los resúmenes semanales:

* Resumen cultural y científico

* Deporte siete días

* Económico semanal

* En tres minutos

* Cuba is not alone

Servicio de radio de Prensa Latina

