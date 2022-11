López Obrador denuncia acciones contra Cuba de grupos en Miami

A una pregunta en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional sobre los residentes mexicanos en el vecino país y el tratamiento discriminatorio que reciben, sacó a colación la atención especial y privilegiada hacia un grupo pequeño de cubanos en Miami.

Dijo que son precisamente aquellos que buscan afectar al pueblo de Cuba, a su propia patria, aplicando y empujando una política violatoria de los derechos humanos, pero son los privilegiados.

En cambio, los mexicanos, que son mayoría -más de 40 millones- no lo son ni los tratan como a esos cubanos de arriba. Nuestros compatriotas son respetuosos, y contrariamente a esos de Miami ayudan a su patria, a su familia, con importantes remesas.

Y ¿qué pedimos para ellos?, preguntó. Pues solamente respeto, nada especial ni privilegios, simplemente eso, y que no estén pensando que si les van a faltar el respeto a los mexicanos allá nos vamos a quedar callados. Pues no, los vamos a defender y exigir un trato correcto, normal, no especial, señaló.

Insistió en que no quieren campañas antimexicanas, antimigrantes, de humillación y mucho menos xenofobia.

Aprovechó para celebrar el reinicio de las pláticas entre el gobierno y las oposiciones de Venezuela que parece van muy bien, y resaltar la importancia de las recientes visitas de los presidentes de Chile, Ecuador y Colombia, que son pueblos hermanos.

