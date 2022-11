México y Brasil encabezan selección animada de Festival de La Habana

La muestra incluye la coproducción de la nación norteamericana con Bélgica Tonalli, dirigida por Julia Granillo, así como los filmes Agua, de Raúl Morales, Transtierro, de Susana Arrazola, El año del radio, de Samuel Kishi Leopo, Home Is Somewhere Else, de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, Mi Abuela Matilde, de Miguel Anaya, entre varias.

Por su parte, el sello del gigante suramericano está impreso en la obra de Diego Felipe Guzmán (La otra forma), Alé Abreu (Perlimps), Luis Máximo (O autor), Celia Catunda y Kiko Mistrorigo (Tarsilinha), Cesar Cabral (Bob Cuspe-Nós Não Gostamos de Gente), Telmo Carvalho (Todos Já Foram para Marte) y Luiza Pugliesi Villaça (Cadim).

En la selección oficial del Concurso Animados destacan también los cortometrajes de realizadores cubanos Cerdos, de Keiter Castillo, y Mi raza, de Henry de Armas, así como la película La Súper, de Ernesto Piña, todas producciones de este año.

Asimismo, sobresalen las entregas Pasajero (Juan Pablo Zaramella, 2022) y Tamgú (Luis Paris, Isabel Loyer, 2022) de Argentina; Bestia» (Hugo Covarrubias, 2021) y Deshabitada (Camila Donoso Astudillo 2021) de Chile; La sixtina (Juan Camilo Fonnegra, 2022) y Sek Buy /Ritual al sol (William Cayapur, 2021) de Colombia.

Completan la muestra de 29 audiovisuales Bugs, dirigida por el peruano Gerson Moscoso, y Kaporito, el guardián de la montaña, de la venezolana Viveca Baíz, las cuales aproximarán al panorama de la filmografía latina contemporánea.

Bajo el lema Cine a lo grande, la cita presentará una imagen y campaña de comunicación diseñada por Nelson Ponce y Raúl Valdés (Raupa), que aluden al valor de la gran pantalla en un contexto marcado por el consumo de audiovisuales en dispositivos móviles, al tiempo que establece un paralelismo entre la cotidianidad y los filmes.

Fundado el 3 de diciembre de 1979 por el cineasta cubano Alfredo Guevara y con la presencia de más de 600 realizadores latinoamericanos, el certamen concede como máxima distinción el Gran Premio Coral, el cual simboliza los grandes arrecifes del mar Caribe. jf/lbl