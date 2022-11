Premio para Costa Rica en Festival Internacional de Cine de la India

En la clausura de esta cita cinematográfica, una de las más importantes de Asia, fue premiada como mejor actriz Daniela Marín Navarro, por su actuación en Tengo sueños eléctricos, una producción entre Costa Rica, Bélgica y Francia.

Como mejor actor fue escogido el iraní Vahid Mobasheri, del filme No End, mientras el lauro del director quedó en manos del también iraní Nader Saeivar.

El actor y productor de cine Chiranjeevi, con más de 150 filmes en lengua telugu, hindi, tamil y kannada, en una carrera de más de cuatro décadas, recibió el pergamino de la personalidad cinematográfica india del año.

La mejor ópera prima recayó en la cineasta griega Asimina Proedrou, quien dirigió el drama social Behind the Haystacks (Detrás de los pajares).

El Premio Especial del Jurado fue para el director filipino Lav Diaz ​​por la película dramática When the Waves are Gone (Cuando se acaben las olas).

La cinta iraní Nargesi, dirigida por Payam Eskandari, obtuvo la Medalla ICFT Unesco Gandhi, que se otorga a las obras que reflejan los ideales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), especialmente la tolerancia, el diálogo intercultural y una cultura de paz.

Durante los nueve días del certamen se proyectaron 280 filmes de 79 países y el laureado cineasta español Carlos Saura fue reconocido con el Premio Satyajit Ray a la trayectoria de la vida y Francia fue el país foco de atención, con la proyección de ocho películas.

