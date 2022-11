Lista de grabaciones de Radio PL

Ofrecemos los noticieros:

* Noticias del día (matutino)

* En directo desde Cuba (matutino)

* Panorama latinoamericano (matutino)

* Saeta (matutino)

* Hechos y sucesos en Estados Unidos (vespertino)

* Deporte al día (matutino)

* Panorama científico (vespertino)

Aparecen además en la programación desde el lugar de los hechos:

* Recomendado por el editor: Presidente de Cuba comienza en China una visita oficial. Por Yolaidy Martínez desde Beijing.

* Órbita Mundial: Aerolíneas rusas reanudan vuelos a Siria tras años de suspensión. Por Fady Marouf desde Damasco

* Especiales: ALBA-TCP convoca a consolidar intercambios en materia turística. Por Juan Carlos Díaz desde Caracas

* Corresponsales: Líbano sortea cuarto vacío presidencial. Por Yodeni Masó desde Beirut * Exclusivos:

Ecuador con un femicidio cada 28 horas. Por Adriana Valdés desde Quito

Vietnam camino a records en exportaciones acuícolas. Por Irma Pineiro desde Hanoi

Patrimonio y creatividad en la jornada de la cultura siria. Por Fady Marouf desde Damasco

* Contrapunteo: Nuevas vías para la continuidad del proceso constitucional chileno. Por Carmen Esquivel desde Santiago de Chile. * Escáner: Elecciones en Estados Unidos, gobernaciones en pugna. Por Deysi Francis desde La Habana.

Asimismo ofertamos hoy los siguientes programas noticiosos:

* A la caza del saber: Finaliza noviembre, pero quedan sus orígenes y curiosidades

* Para vivir mejor: Los orzuelos y su tratamiento

Aparecen también en nuestra página Web los resúmenes semanales:

* Resumen cultural y científico

* Deporte siete días

* Económico semanal

* En tres minutos

* Cuba is not alone

Servicio de radio de Prensa Latina

