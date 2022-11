Portero de Camerún abandonará el Mundial por desacuerdos con su DT

La Federación de Camerún le suspendió «temporalmente» por razones disciplinarias, pero ahora su marcha es definitiva.

Tras el primer partido de la fase de grupos, el arquero recibió instrucciones por parte del DT, Rigobert Song, para jugar más en largo y no tanto en corto, lo que no fue aceptado por Onana, que no quería cambiar su estilo de juego.

Había esperanzas de reconducir la situación gracias a la mediación, entre otros, del exdelantero Samuel Eto’o, pero Onana decidió este martes abandonar la concentración y dejar Qatar.

Su selección se jugará ante Brasil el pase a la siguiente ronda el próximo viernes en una situación complicada, con solamente un punto hasta el momento.

