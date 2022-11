Chats de presidente uruguayo excluidos de caso Astesiano

La fiscal a cargo, Gabriela Fossati, dijo que accedió a excluir esa información teniendo en cuenta la investidura del jefe de Estado.

Fossati lleva adelante la indagación sobre la organización criminal que integraba el exjefe de la seguridad del mandatario.

Astesiano fue detenido en septiembre bajo cargos de falsificación de documentos y venta de pasaportes.

La pesquisa, en particular a partir de la información en su teléfono celular, dejó al descubierto otros presuntos delitos.

La fiscal señaló al diario El Observador que “la entrega del celular fue voluntaria del presidente” y aclaró que ella no tenía “ningún elemento para pedir la incautación en ese momento”.

“En definitiva, el requisito que me indicaron para hacer una entrega voluntaria es que no estuvieran los mensajes del presidente con Astesiano, y, teniendo en cuenta su investidura y que era una entrega voluntaria, me pareció sumamente razonable”, agregó.

“Entendí que podía haber información de los movimientos y hábitos de su familia. Las condiciones de trabajo de la fiscalía no pueden garantizar que eso se mantuviera en reserva», argumentó.

mem/ool