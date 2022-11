Discriminación afecta compra de casas por afrodescendientes en EEUU

De esta manera, un afroestadounidense tiene más del doble de probabilidades de ser rechazado tras pedir una hipoteca en comparación con un solicitante blanco, lo que agrava la brecha de propiedad de vivienda entre uno y otro grupo racial, según un informe de la Asociación Nacional de Corredores de Bienes Raíces.

Aunque las denegaciones de préstamos se ralentizaron desde la crisis financiera de 2008 de manera general, la diferencia en las tasas entre personas blancas y negras se amplió significativamente, remarcó el análisis.

En el primero de los grupos la cifra de rechazo alcanza ahora el seis por ciento, frente a los 15 puntos porcentuales que ostenta el segundo, de acuerdo con la investigación citada por el diario The New York Times.

Actualmente, abundó el informe, casi el 45 por ciento de los hogares conformados por afrodescendientes son dueños de sus casas, en contraste con más del 74 por ciento de los hogares de familias blancas.

En comparación con los datos de hace 50 años, la brecha en la propiedad de la vivienda creció entre unos y otros, pues mientras en 1970 era de alrededor del 24 por ciento, hoy es del 30, apuntó.

“La discriminación y el racismo sistémico siguen ocurriendo en todo el país. No ha cambiado, y si eso no cambia, por supuesto que nuestros números no van a cambiar”, dijo Lydia Pope, presidenta de la asociación autora del estudio.

La investigación también remarcó que de los afronorteamericanos que pidieron una hipoteca, alrededor del 34 por ciento fue rechazado debido a la relación entre deuda e ingresos, frente al 29 por ciento de los solicitantes blancos.

Asimismo, los primeros dependían de préstamos de alto costo casi tres veces más a menudo, ya que el 14 por ciento de ellos obtuvo en 2021 un crédito con estas características, frente al cinco por ciento registrado para los prestatarios blancos.

“Los afroestadounidenses progresan en obtener lentamente la propiedad de una vivienda. Pero las barreras son tan sustanciales que nunca estarán cerca cerrar la brecha a menos que el gobierno tome medidas para reparar el daño”, expresó el experto en políticas urbanas y financiamiento de viviendas, y coautor del informe, Jim Carr.

oda/ifs