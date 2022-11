Lista de grabaciones de Radio PL

Ofrecemos los noticieros:

* Noticias del día (matutino)

* En directo desde Cuba (matutino)

* Panorama latinoamericano (matutino)

* Saeta (matutino)

* Hechos y sucesos en Estados Unidos (vespertino)

* Deporte al día (matutino)

* Panorama científico (vespertino)

Aparecen además en la programación desde el lugar de los hechos:

* Recomendado por el editor: Pueblo Palestino:, un llamado a la justicia. Por Heydi Garcell desde La Habana

* Órbita Mundial: Siria rechaza decisión occidental contra Irán en CDDH. Por Fady Marouf desde Damasco

* Especiales: NOTICARIBE

* Corresponsales: Cuba comprometida frente a contaminación por plásticos. Por Orlando Oramas

* Exclusivos:

Qatar 2022: apuestas y favoritos. Por Lemay Padrón desde La Habana

Argentina de cara a Qatar 2022. Por Lemay Padrón desde La Habana

Balón al ruedo, la apuesta de Asia en Qatar 2022. Por Leslie Alonso y Yodenis Masó desde Beirut.

Grupos externos gastan millones por control del Senado estadounidense. Por Martha Andrés Román

*Contrapunteo: Nuevas vías para la continuidad del proceso constitucional chileno. Por Carmen Esquivel desde Santiago de Chile.

* Escáner: Elecciones en Estados Unidos, gobernaciones en pugna. Por Deysi Francis desde La Habana

Asimismo ofertamos hoy los siguientes programas noticiosos:

* Mundo Femenino: Caricom urge impulso colectivo para profundizar integración regional. Banco europeo mantiene opciones de alzas de tasas de gran magnitud. Premio para Costa Rica en Festival Internacional de Cine de la India

*Vitrina Literaria: Libros antropológicos en Feria Internacional de Guadalajara. Presentan novela sobre dictadura chilena bajo óptica de un niño.

* Detrás del Celuloide: Documentales latinos prestigian selección de festival de cine en Cuba. X Alfonso en gala inaugural de festival de cine cubano

Aparecen también en nuestra página Web los resúmenes semanales:

* Resumen cultural y científico

* Deporte siete días

* Económico semanal

* En tres minutos

* Cuba is not alone

Servicio de radio de Prensa Latina

oda/hgv