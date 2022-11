Messi tiene un ejército de odiadores (+Fotos)

Mientras viste una camisa manga larga color azul celeste y la credencial de Qatar 2022 cuelga de su cuello, como si fuese una medalla olímpica, Barraza hace una pequeña pausa, calcula el peso de sus palabras y dispara en ráfaga una frase: «Messi tiene un ejército de odiadores».

Es noviembre de 2022. En uno de los salones del Centro de Prensa de Doha, el columnista cubre su oncena Copa Mundial, aunque hace dos minutos dejó de teclear y hurga en su mente recuerdos imborrables del fútbol y su trayectoria en los medios, detalles que guardan relación.

Llegué a ver a Pelé en el campo, disfruté el prime de Maradona, pero ninguno como Messi. Ese es el mejor tridente de la historia; ahora, si me obligan a agarrar uno, me quedo con el último. Todos monstruos, depende de los gustos de cada persona, indica en un tono más agudo porque el bullicio aumenta en el espacio.

Autor de varios libros, entre ellos James en la cima del mundo, la biografía del jugador colombiano James Rodríguez, el columnista y reportero define a “La Pulga” como “el mejor jugador de la historia por escándalo, al menos ese es mi criterio”.

La alocución convoca al convencimiento mediante su aura de generosidad y sabiduría: “Maradona era un genio, pero Messi es más. Cada cosa que hace ahora llega 18 años después de debutar en el alto nivel. Eso no pasó nunca, que no me vengan a contar que veo fútbol desde 1963”.

Varios colegas atraviesan los pasillos del enorme local. Algunos usan mascarillas, porque la gripe y la congestión nasal toman auge en medio de la cobertura colectiva. ¿La causa? La temperatura en el exterior –cercana a los 35 grados Celsius- contrasta con el resto de los lugares.

Una botella de refresco y otros desechos plásticos rodean la laptop del comunicador de 67 años de edad, quien afirma que “el estilo de juego de hace 40 o 50 años era ridículo comparado con el actual”.

“Se jugaba a dos kilómetros por hora, el primer marcador estaba a 10 metros, el segundo a 20. Messi en la década de 1960 hacía siete mil goles, no acepto ni seis mil 999. Esto que vemos hoy es una cosa de locos, son como máquinas”, espeta.

Camino al decisivo duelo contra Polonia en el cierre del grupo C, el especialista cree que la “Scaloneta” estará mucho mejor, porque “los jugadores se sienten más seguros y en este deporte la confianza es absolutamente todo”.

En esa línea, detalla su criterio: “Un habilidoso que puede gambetear a cinco, no pasa ni a la abuela si no siente confianza, y otro sin condiciones técnicas, agrandado, puede limpiar un equipo completo”.

Vuelve a escucharse el llamado para la conferencia de prensa de Marruecos. Barraza ni se inmuta, pues está en Doha como enviado especial de cinco medios colombianos. Pero Argentina es su vida y sufrió en carne propia el estreno de la albiceleste, sentado a más de 80 metros sobre el nivel de la cancha del Estadio Al Bayt.

El equipo estuvo menos que discreto contra Arabia Saudita. No tuvo aptitud, como si hubiese olvidado jugar al fútbol, entró en shock. Contra México siguió ese bloqueo mental que lo destrabó Messi con un gol extraordinario y recordó, entonces, al plantel de la racha invicta y campeón de América, manifiesta sin tomar aire.

Mira par de veces el Word abierto en la computadora, parece que reencontró la inspiración, pero se toma unos segundos para definir ese debut como “fracaso estrepitoso” y mencionar como principales favoritos al título a Francia, Brasil, España y Alemania.

mem/jdg