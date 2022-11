Mujeres marcan pugna por el Coral de cita fílmica de Cuba

Del 1 al 11 de diciembre las pantallas de las Salas Acapulco, Chaplin, Yara y 23 y 12, en esta capital, acogerán la muestra de filmes, que propone 15 largometrajes de ficción, una quincena de mediometrajes y cortos, 17 relatos documentales y 10 cortos documentales; 29 obras de animación y 15 óperas primas.

En esta lista de piezas en concurso, sobresale medio centenar de producciones que contaron con el talento femenino detrás de las cámaras y que provienen de Colombia, México, Argentina, Cuba, Brasil, Chile, Bélgica, Portugal, Canadá, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Francia y Nicaragua, detalla la página oficial del encuentro.

Resaltan en el catálogo, los audiovisuales mexicanos cuyas realizadoras encabezan la representación de mujeres en la 43 edición del evento en las categorías de largometraje y corto de ficción, animado y documental.

En ese sentido figuran nombres como Laura Mora con la película Los reyes del mundo, Susana Arrazola (Transtierro), Eloisa Diez (Victoria), Julia Granillo Tostado (Tonalli), Minerva Bolaños (En cualquier lugar), Magali Rocha Donnadieu y Carolina Corral Paredes (Llueve) y Verónica Marín (Fuego fatuo).

Asimismo, destaca la directora Laura Santullo que dirigió junto Rodrigo Plá el filme El Otro Tom, Tatiana Huezo con la elogiada entrega Noche de fuego, Teodora Ana Mihai y la coproducción con Bélgica y Rumanía titulada La Civil, y Natalia López en Manto de gemas.

Por su parte, la cinematografía argentina también tiene un alto porcentaje femenino en el Festival de La Habana, en especial en los apartados de cortometrajes como Tamgu, de Luis Paris e Isabel Loyer, Una aprendiz invisible, de Emilia Herbst; Camarera de piso, de Lucrecia Martel y Que hace la gente cuando llueve, de Eugenia Annamaria.

Y precisamente, haciendo gala de su epíteto como gigante suramericano, Brasil descuella en la selección con las directoras Maria Augusta Ramos, Celia Catunda, Júlia Murat, Adirley Queirós, Joana Pimenta, Nina Kopko, Esther Vital, Luiza Pugliesi Villaça, Carolina Markowicz y Flávia Neves.

El talento de estas cineastas marcó el destino de las producciones Amigo Secreto, Tarsilinha, Regra 34, Mato seco em chamas, Chão de Fábrica, Cadê Heleny?, Cadim, Carvão y Fogaréu, todas en competencia, según reseña el portal digital.

El recorrido por la filmografía latina, de la mano las realizadoras continúa con los audiovisuales colombianos Todas mis cicatrices se desvanecen en el viento, de Carlos Velandia y Angélica Restrepo; Nuestra película, de Diana Bustamante y So Much Tenderness, de Lina Rodríguez.

De igual forma, aparecen las cintas chilenas Deshabitada, Estrellas del desierto y 1976, mientras Costa Rica propone las coproducciones Clara sola y Tengo sueños eléctricos, Guatemala afirma su presencia con El silencio del Topo y Paraguay aproxima a la obra de Paz Encina con la entrega Eami.

El programa cierra con la venezolana Viveca Baíz; la nicaragüense Laura Baumeister, la francesa Elvira Barboza y las cubanas Rebeca Chávez Domínguez, María Salafranca y Daniela Muñoz Barroso.

Y aunque no pugnan por los premios de la cita, los filmes del segmento Latinoamérica en Perspectiva también tienen el sello de las cineastas de la región, lo cual genera altas expectativas entre los cinéfilos.

En esta ocasión, son 26 los largometrajes que integran esa muestra de importantes cintas producidas en la región y que se agrupan bajo diferentes temáticas como A sala llena, Vanguardia y SOS: medio ambiente.

Dentro del listado se encuentran 10 documentales con una amplia variedad temática como Operación Gedeón, el fracaso de una invasión, de Madelein García; Otro Francisco, de Margarita Hernández, Lucía, mujer orquesta, de Liuba Maria Hevia, Rafael Cancel Miranda: I´m not sorry for what I did?, de Ana María García, entre varios.

Igualmente, resalta el largometraje coral cubano Cuentos de un día más, que contó con el trabajo conjunto de Fernando Pérez, Rosa María Rodríguez Pupo, Alán González, Carolina Fernández-Vega Charadán, Yoel Infante Corbacho, Katherine T. Gavilán, Sheyla Pool y Eduardo Eimil Mederos.

Otros títulos de la muestra son Quem tem Medo?, El camino de Sol, Deserto particular, Carro Rei, Uma paciência selvagem me trouxe até aquí, Un tipo como tú, Karla y Las Hortensias.

La edición 43 del festival tendrá como novedad la entrega del Premio de la Diversidad, Arrecife, para la mejor obra latinoamericana de temática queer, cuya selección estará a cargo de un jurado independiente, lo cual constituye una muestra del carácter resiliente, de respeto y de vindicación de género del evento.

El programa de la cita comprende un evento teórico que rendirá tributo al realizador Nicolás Guillén Landrián con la exhibición también de un documental de Ernesto Daranas dedicado a su impronta y el análisis del audiovisual Inside Downtown (2001) hecho por el propio Nicolasito en Estados Unidos antes de su muerte.

La agenda colateral incluye, además, la muestra de Clásicos Restaurados, Panorama Contemporáneo Internacional, una exposición de 30 carteles de artistas procedentes de 11 países y lanzamientos editoriales a cargo de la editorial del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos.

Fundado el 3 de diciembre de 1979 por el cineasta cubano Alfredo Guevara y con la presencia de más de 600 cineastas latinoamericanos, el certamen concede como máxima distinción el Gran Premio Coral, el cual simboliza los grandes arrecifes del mar Caribe.

