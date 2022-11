Piden nombrar a Julian Assange embajador de la Unesco

La entidad de la ONU haría con esa decisión “un justiciero homenaje para seguir el ejemplo” del comunicador australiano, preso en Reino Unido bajo amenaza de extradición a Estados Unidos, explicó en su misiva el defensor de los derechos humanos.

El texto, dirigido a la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay; y reenviado a Prensa Latina, expresa que “la libertad de expresión es un derecho humano fundamental consagrado por el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

La Unesco, argumenta, tiene el compromiso de examinar las cuestiones de la libertad de expresión y la privacidad, el acceso y la ética en Internet, violadas una y otra vez en el caso Assange, quien “puso en riesgo su propia vida y seguridad por una causa humanitaria».

Almada, quien reveló al mundo en 1992 los archivos del represivo Plan Cóndor de Estados Unidos contra Latinoamérica, invoca en favor de Assange la violación de los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 7, 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El laureado activista y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Americana de Juristas recuerda que el programador se refugió en junio de 2019 en la embajada de Ecuador en Londres, «perseguido por Reino Unido, Suecia y Estados Unidos por el delito de fundar WikiLeaks”.

Assange, a quien la Justicia británica mantiene en la cárcel londinense de Belmarsh con la intención de entregarlo a Estados Unidos –afirma Almada- “es nada menos que el editor y reportero que cambió el curso de la historia de la Humanidad en el ámbito de la transparencia de la información».

El abogado aseguró que el comunicador australiano “es un incansable defensor de la transparencia de la información, mientras que WikiLeaks “es la única organización periodística internacional que tiene un 100 por ciento de precisión, autenticidad y legalidad”.

La propuesta de Almada, consultor de la Unesco para América Latina entre 1978 y 1992, subraya su aspiración de que «todos estemos a salvo de la red global de espionaje, es decir del imperio de la vigilancia siglo XXI”.

El pedido a la Unesco del activista incluye el otorgamiento de una distinción especial a The Telegraph, The Guardian, The New York Times, Le Monde Diplomatique y Verizon “por el coraje de difundir el resultado de las investigaciones” de WikiLeaks.

Almada permaneció entre 1974 y 1977 como preso político en la prisión paraguaya de Emboscada, empleada entonces como especie de campo de concentración para opositores, en especial los que integraban la “actividad armada de guerrillas comunistas”.

El intelectual paraguayo recibió en 2002 el Premio Nobel Alternativo, que otorga la Fundación sueca Right Livelihood y fue creado en 1980, tras negarse los promotores del Nobel a estimular en su entrega a personalidades distinguidas en los temas de derechos humanos y medioambiente.

Los llamados “Archivos del terror” revelados por Almada integran, por su excepcional valor jurídico-histórico, la Colección de la Unesco “Memoria del Mundo”.

