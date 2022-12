Festival de música electrónica Eyeife marca epílogo del 2022 en Cuba

Luego de dos años de pandemia confinado a las plataformas virtuales, el evento retoma hoy su agenda de conciertos, talleres e intercambio de experiencias, al tiempo que rinde tributo a su creadora, quien dedicó su vida a refrendar el valor de las sonoridades alternativas dentro y fuera de la isla.

En su sexta edición, la cita retoma sus objetivos primarios y del 7 al 11 de diciembre se convertirá en una ventana para visibilizar la obra de creadores emergentes, apoyar el talento artístico local, mostrar el papel de la mujer en la industria y ofrecer al público cubano la oportunidad de disfrutar de un espacio de excelencia.

De acuerdo con el director ejecutivo de Eyeife, Mario Oliva, el encuentro es consecuencia de un trabajo ininterrumpido, que trascendió el diseño de un festival, para convertirse en un proyecto más abarcador, que tiene como resultado un disco, una serie televisiva y sus programas de capacitación.

“El sentido del festival es que siga siendo un homenaje de por vida a Suylén y si no se cumplen sus valores pierde su esencia”, apuntó otro de los gestores de la iniciativa, el español Rafa Fergom, quien destacó el carácter internacional del evento, que en esta ocasión acoge a productores de Reino Unido, España, México y otros territorios.

Asimismo, Fergom señaló el valor de respaldar el talento artístico, una tarea que va más allá de los escenarios, pues pretenden dotarlos de herramientas para mejorara su quehacer, comunicar y comercializar su música.

Para ello se desarrollará el taller mixto de fotografía de eventos y festivales de artes a cargo de Nerea Coll, el cual terminará con una exposición y el espacio de preparación sobre emprendimiento, que Fergom aprovechará para brindar algunas pautas sobre el desarrollo profesional.

En conferencia de prensa, el director artístico de Eyeife, Mauricio Abad, calificó la edición de 2022 como “la experiencia más completa de música electrónica que hayamos podido hacer jamás en comparación con otros eventos”, pues todas las acciones se concentrarán en las diferentes naves de la Fábrica de Arte Cubano.

Este laboratorio para la creación, de alto prestigio internacional, expone lo mejor del arte contemporáneo de Cuba, con un marcado enfoque social y comunitario, y que en un mismo edificio se abre al intercambio de las diversas manifestaciones artísticas, resaltó Abad.

Presentaciones de artistas internacionales y sesiones de Djs y músicos invitados locales, conforman la agenda del festival, que cada año se consolida como un espacio consagrado al desarrollo de la música y la cultura cubanas.

En ese sentido, sobresalen en el cartel los mexicanos Kill the Clowns, Yiss y Dala y Save the Rabits, los españoles Marien Backer y The Dirty Playerz, los británicos Gost y Moskalova, el holandés Brian van Andel, la colombiana Nidia Góngora, entre varios.

Eyeife apuesta desde su creación por la integración de culturas, sabores e identidades, que lo convierten en ese encuentro de amigos que sueñan un mundo mejor desde mezcla de la música electrónica con lo más autóctono de los ritmos caribeños o afrocubanos, que lo hacen único de su tipo en el mundo, sentenciaron los organizadores.

Intervienen en la puesta en marcha de este proyecto PM Records, el Instituto Cubano de la Música y el Ministerio de Cultura de Cuba, con el apoyo de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, el Laboratorio de Música Electroacústica, la Embajada de España, el British Council, entre otras entidades.

