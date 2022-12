Lista de grabaciones de Radio PL

Ofrecemos los noticieros:

* Noticias del día (matutino)

* En directo desde Cuba (matutino)

* Panorama latinoamericano (matutino)

* Saeta (matutino)

* Hechos y sucesos en Estados Unidos (vespertino)

* Deporte al día (matutino)

* Panorama científico (vespertino)

Aparecen además en la programación desde el lugar de los hechos:

* Recomendado por el editor: Unidos somos más fuertes en la lucha contra el VIH Sida. Por Heydi Garcell desde La Habana

* Órbita Mundial: Siria rechaza decisión occidental contra Irán en CDDH. Por Fady Marouf desde Damasco

* Especiales: NOTICARIBE

* Corresponsales: Xiomara Castro comprometida con cambiar historia de Honduras. Por Yosbel Bullain desde Managua

* Exclusivos:

Vinculan en Cuba nuevas tecnologías de la información con el deporte. Por Joel Mitchel Varona desde La Habana

Jornada en Siria contra la violencia del género. Por Fady Marouf desde Dasmasco

La teoría de lo impensable. Por Daimarelys Pérez desde La Habana.

La locución, toda pasión y entrega. Por Darisleidys Castillo desde La Habana.

*Contrapunteo: Nuevas vías para la continuidad del proceso constitucional chileno. Por Carmen Esquivel desde Santiago de Chile. * Escáner: Elecciones en Estados Unidos, gobernaciones en pugna. Por Deysi Francis desde La Habana

Asimismo ofertamos hoy los siguientes programas noticiosos:

* A la caza del saber: Gran Santuario de Fushimi Inari, referente cultural de todo Japón

*Para vivir mejor: Beneficios de la manzana para la salud

Aparecen también en nuestra página Web los resúmenes semanales:

* Resumen cultural y científico * Deporte siete días

* Económico semanal

* En tres minutos

* Cuba is not alone

Servicio de radio de Prensa Latina

