López Obrador confirma reunión en Colombia acordada con Petro

A una pregunta al respecto, López Obrador dijo que se buscaría atender más lo preventivo que lo represivo, que se pueda dedicar la gente, sobre todo los jóvenes, a mucha actividades lícitas y no ilícitas como procura el narcotráfico.

Reveló que Petro tiene una propuesta que él aceptó, y quedamos en reunirnos probablemente en Colombia, que va a invitar a otros presidentes de América Latina y el Caribe.

No hemos definido la fecha del encuentro ni la agenda, pero nos vamos a ver primero el día 14 en Lima, Perú, para tratar el tema de la Cumbre de la Alianza del Pacífico y entregar al presidente Pedro Castillo la presidencia pro tempore.

López Obrador dijo que ya habló con Petro «y nos va a acompañar en Lima con el (presidente)chileno Gabriel Boric y está por confirmar si va el de Ecuador, Guillermo Lasso».

También, reveló, ya se está empezando a elaborar la agenda de la visita a México del presidente de Estados Unidos, Joe Biden; y del primer minmistro de Canadá, Justin Trudeau, para el 9 y 10 de enero en la cumbre del norte, y será después de esa reunión la de Colombia, y sí tenemos ese compromiso con Petro que es un gobernante muy responsable y le tenemos mucha confianza, expresó.

Ellos tienen mucha experiencia en el tema del narcotráfico, el daño que causan las drogas y hay muchos planes para combatirlo de formas diferentes a las que hasta ahora han fracasado y en ello coincidimos con Petro, indicó.

Él trae ese plan y pensamos que es importante vernos no solo con la visión de Estados Unidos que es muy diferente, sino a partir de la visión de América Latina.

Esto no significa confrontar sino analizar nosotros cómo podríamos enfrentar este problema, el que no haya violencia, cuidar que personas no pierdan la vida por el crimen organizado, y atender sus causas invirtiendo en programas sociales y de bienestar.

