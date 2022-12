México y Martino firman el «divorcio» en Qatar

La realidad deviene crónica de una separación anunciada debido a los innumerables cuestionamientos de la prensa y los seguidores a la gestión del técnico argentino, quien pudo revertir la historia con una clasificación a octavos de final que llegó a palpar con las yemas de sus dedos.

Pero el azar le dio la espalda al entrenador y la escuadra mexicana dijo adiós a la lid en suelo árabe, sin exhibir su lado más competitivo o saciar mínimamente las expectativas de una hinchada que sufrió en carne propia el empate con Polonia (0-0), el revés ante Argentina (0-2) e incluso el éxito sobre Arabia Saudita (2-1).

Recién oficializada esa única victoria, el “Tata”, como también lo conocen en el ámbito del balompié, atendió a la prensa y reconoció que su contrato expiró “cuando el árbitro pitó el final” del choque.

«No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos”, dijo en una de las salas del Estadio Lusail, sede de la disputa del título en el certamen ecuménico, el venidero domingo 18 de diciembre.

“Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta”, expuso.

“Fue nuestro mejor partido (contra los asiáticos), donde más situaciones de gol creamos y podríamos haber hecho la cantidad de goles que necesitábamos, pero fallamos», añadió.

El preparador tomó las riendas del plantel el 7 de enero de 2019 y dirigió un total de 66 partidos, con balance de 42 triunfos, 12 empates, igual cifra de reveses, 116 goles a favor y apenas 55 en contra.

De hecho, no concluyó con las manos vacías, pues ganó la Copa Oro 2019, si bien todos recuerdan más que cedió ante Estados Unidos en la edición de 2021 del propio programa de la Concacaf. Además, terminó en el segundo escaño del proceso eliminatorio rumbo a Qatar 2022.

Pese al angustioso panorama, Martino manifestó que dejará un análisis de todo lo que debe mejorar México para el 2026, cuando albergará el magno evento junto a Estados Unidos y Canadá.

“Yo creo que son motivos de análisis para otros momentos, yo no estoy en una posición que no sea asumir el rotundo fracaso y dejaré mi análisis si me lo piden pero no me parece prudente”.

Como parte del grupo C, México concluyó en el tercer escaño, con cuatro puntos, y quedó fuera de la lid por diferencia de anotaciones con Polonia, segundo, al tiempo que Argentina (seis) lideró la llave luego de recomponerse de una derrota en el debut mundialista.

