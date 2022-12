Sociedad y arte marcan narrativa de presentaciones especiales en Cuba

La cita que inicia este jueves su 43 edición, convida a conocer la realidad de la región de la mano de producciones provenientes de una decena de países y más de 180 títulos, de los cuales un centenar pugna por el máximo galardón del certamen: el Gran Premio Coral, el cual simboliza los grandes arrecifes del Mar Caribe.

Según informa la página web oficial del evento, el apartado de presentaciones especiales incluye seis películas de realizadores de Colombia, México, Francia, Cuba, Suiza, y Chile.

En ese sentido, destaca el título El mar en Madrid, del cubano Vladimir Cruz, el cual narra la historia del Bar/Centro Cultural Yemayá, “espacio mítico de la ciudad de Madrid, España, dedicado principalmente a la cultura cubana y que desarrolló su actividad entre los años 2000 y 2015”, detalla la sinopsis.

Asimismo, figura en la muestra -con el sello de la isla caribeña- la cinta Passion for the music of what happens, de Beat Borter, coproducción con Suiza, que ofrece una mirada a la cinematografía de Fernando Pérez, uno de realizadores más destacados de la mayor de las Antillas.

De igual forma, integran el apartado los audiovisuales Los viejos soldados, de Jorge Sanjinés; Camilo Torres Restrepo, el amor eficaz, de Marta Rodríguez y Fernando Restrepo; Mi país imaginario, de Patricio Guzmán y Cartas a distancia, de Juan Carlos Rulfo.

Hasta el 11 de diciembre acontecerá el Festival, que desde su fundación el 3 de diciembre de 1979 por el cineasta cubano Alfredo se ha convertido en una plataforma para la promoción y desarrollo del séptimo arte de la región.

mem/lbl