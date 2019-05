Justicia de Paz en Colombia ordena libertad de Jesús Santrich Justicia de Paz en Colombia ordena libertad de Jesús Santrich Justicia de Paz en Colombia ordena libertad de Jesús Santrich

Justicia de Paz en Colombia ordena libertad de Jesús Santrich

Bogotá, 15 may (Prensa Latina) La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ordenó hoy a la Fiscalía General de la Nación la liberación inmediata del excomandante guerrillero, Jesús Santrich, de las FARC ante la ausencia de pruebas en su contra.

El Tribunal para la Paz informó que aplicará la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, porque 'las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización'.



Se ordena a la Fiscalía de Colombia disponer libertad inmediata, señaló la declaración de los magistrados de la Sección de Revisión de la JEP.



La JEP negó de hecho la solicitud de extradición de Estados Unidos contra Santrich por supuesto tráfico de drogas, de lo que siempre se declaró inocente el excomandante de las FARC y lo que siempre fue visto como un montaje para golpear el Acuerdo de Paz.



Tras conocerse la decisión de la JEP de aplicar la garantía de no extradición, el exnegociador de la paz, encarcelado desde hace más de un año, agradeció a los que siempre creyeron en él y lucharon por su libertad.



'Quiero agradecer a la gente que ha creído en mí, que jamás han desconfiado y han luchado por mi libertad. Creo que la decisión de la JEP ha sido la estocada final para que se derrumbe ese sucio montaje que hizo el Departamento de Estado y la Fiscalía contra mí', dijo desde la cárcel La Picota de Bogotá.



Añadió que ese dictamen 'coloca una luz de esperanza, da una posibilidad de seguirle abriendo camino a la implementación del acuerdo de La Habana'.



'Espero que con esto se abran posibilidades para que compañeros y compañeras que no pueden hacer públicamente su acción de defensa a la paz, puedan en algún momento lograrlo'.



Manifestó también que espera que el Gobierno, la Fiscalía y otras instancias respeten el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz y no se vayan a dar acciones de hecho que tiren por la borda este momento'.



Sus compañeros de la dirección del Partido exigieron su liberación inmediata y que se den todas las garantías para su ejercicio político como congresista de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).



ÂíAcá te esperamos compañero!, manifestó la senadora de las FARC Sandra Ramírez



Por su parte el también legislador fariano Benedicto González apuntó que 'ya no hay ni una sola excusa para tener a Santrich encarcelado. Se debe liberar ya! ÂíViejo querido, vencimos!, afirmó en su perfil de Twitter.



Santrich cumplió un año de prisión el pasado 9 de abril, sin que Estados Unidos, que pidió su arresto y extradición, presentara nunca pruebas por el delito de narcotráfico que le imputa.



'Yo no soy un narco, soy un revolucionario. Jamás en mi vida he tenido ningún tipo de vinculación con la droga, ni antes ni después de pertenecer a la guerrilla', subrayó en repetidas ocasiones Santrich.



El excomandante de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo y uno de los integrantes del diálogo de paz en La Habana recalcó siempre que era víctima de un montaje de la Fiscalía local y la DEA para torpedear el proceso de paz.



jha/tpa/gdc