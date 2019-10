Bloquean pagos a negocio en Canadá por usar café de Cuba Bloquean pagos a negocio en Canadá por usar café de Cuba Bloquean pagos a negocio en Canadá por usar café de Cuba

Ottawa, 1 oct (Prensa Latina) La extraterritorialidad del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba impide hoy a los dueños de un negocio en Toronto utilizar una popular tecnología de pago en Canadá simplemente porque venden café cubano.

Mónica Mustelier, copropietaria de Little Havana, dijo a CBC News que contactó a Square Canada desde finales de agosto, después de que 14 mil dólares canadienses (más de 10 mil 500 dólares) en pagos de clientes nunca llegaron a su cuenta bancaria.



En un inicio pensaron que el dinero extraviado fue retenido debido a problemas técnicos.



Según Mustelier, la empresa le explicó que para procesar los pagos emplean al banco estadounidense JPMorgan Chase & Co., y que este 'no puede o no liberará los fondos' a causa de temores por la procedencia del café.



Me enojé porque somos una compañía canadiense que utiliza productos cubanos comprados y vendidos legalmente en Canadá, señaló Mustelier al propio medio de prensa.



Por su parte, Valerie Jackson, gerente de comunicaciones de Square Canada, confirmó 'que el asunto no es un problema tecnológico después de todo'.



'Quiero aclarar que Square no está experimentando un problema técnico', expresó la funcionaria en un correo electrónico a CBC News.



'Esta implementación extraterritorial de #US #Bloqueo vs. Cuba en #Canadá no debería estar pasando', escribió en su cuenta en Twitter, la embajadora de La Habana en Ottawa, Josefina Vidal.



Square es una empresa canadiense ?subrayó la diplomática-. 'Otra razón para exigir #UnblockCuba (levantar el bloqueo)'.



Sucesivos gobiernos de Estados Unidos han mantenido a lo largo de casi 60 años un cerco económico, financiero y comercial contra la nación caribeña, el cual ocasionó daños por valor de 922 mil 630 millones dólares en ese período.



Autoridades de la isla han denunciado que la persecución de cualquier movimiento comercial por mínimo que sea ha caracterizado esa política hostil e irracional, reforzada además este año con la activación del Título III de la ilegal Ley Helms-Burton de 1996.



acl/dfm