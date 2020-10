Lamentan en Bolivia deceso de dirigente minero tras atentado Lamentan en Bolivia deceso de dirigente minero tras atentado Lamentan en Bolivia deceso de dirigente minero tras atentado

Lamentan en Bolivia deceso de dirigente minero tras atentado

La Paz, 28 oct (Prensa Latina) El presidente electo de Bolivia, Luis Arce, lamentó hoy el fallecimiento del secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, Carlos Orlando Gutiérrez, víctima de un atentado después de las elecciones generales.

Expreso mi profundo pesar por la partida física del hermano Carlos Orlando Gutiérrez Luna, gran dirigente minero que siempre defendió los intereses del pueblo boliviano. Mi solidaridad con la familia en este difícil momento, los acompañamos en su dolor, escribió Arce en su cuenta de Twitter.



Gutiérrez, considerado por expertos figura clave en el apoyo gremial a la candidatura presidencial de Arce, murió esta madrugada debido a las graves heridas en la cabeza tras un atentado, según el diario La Razón.



El vicepresidente electo, David Choquehuanca, también envió sus condolencias y solidaridad a los familiares del líder minero, mientras que el expresidente Evo Morales destacó su compromiso con el proceso de cambio.



'Con profundo dolor, he tomado conocimiento sobre el fallecimiento del compañero Orlando Gutiérrez, un joven valiente y comprometido dirigente minero de la histórica FSTMB y militante del Proceso de Cambio. Mi sentido pésame y solidaridad con su familia', publicó Morales en la misma red social.



La defensora del pueblo, Nadia Cruz, manifestó 'que su legado sea camino en las organizaciones sociales. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos'.



Varios internautas en las redes sociales destacaron la trayectoria de Gutiérrez, como @JOTACE7777, quien escribió 'Bolivia: Vivirás en nuestra lucha por una Bolivia digna y soberana, jallalla hermano'.



Por su parte, @t_taeki publicó 'Jallalla Hermano Orlando te has convertido desde hoy en un mártir de nuestra lucha!', mientras que @jmkarg responsabilizó a la mandataria de facto, Jeanine Áñez, por el ataque contra el dirigente.



'Añez llegó al gobierno con dos masacres: las de Sacaba y Senkata. Y se va con el fallecimiento de uno de los dirigentes sindicales más importantes de Bolivia, Orlando Gutiérrez, tras un ataque de bandas irregulares post triunfo de Arce. Un gobierno que empezó y termina con luto'.



agp/nmr