Multitudinaria marcha en Londres en apoyo a Palestina (+Foto) Multitudinaria marcha en Londres en apoyo a Palestina (+Foto) Multitudinaria marcha en Londres en apoyo a Palestina (+Foto)

Multitudinaria marcha en Londres en apoyo a Palestina (+Foto)

Londres, 11 may (Prensa Latina) Miles de personas marcharon hoy por el centro de esta capital en respaldo a la causa del pueblo palestino, y para denunciar los recientes bombardeos israelíes en la Franja de Gaza.

'Free Palestine' (Liberen a Palestina), corearon los manifestantes a su paso por la calle Whitehall, donde se ubican varios edificios gubernamentales, entre ellos la residencia oficial de la primera ministra, Theresa May, en cuyo frente desplegaron una gran tela donde exigían que el Reino Unido deje de vender armas a Tel Aviv.



La marcha estuvo encabezada por la joven palestina Ahed Tamimi, convertida en ícono de la resistencia palestina tras cumplir ocho meses de cárcel por abofetear a dos soldados israelíes en 2017.



Mientras Israel continúe violando el derecho internacional y los derechos humanos, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de pedirle cuentas y presionarlo para que ponga fin a la opresión del pueblo palestino, aseguró Ben Jamal, director de la Campaña de Solidaridad con Palestina, en declaraciones a la prensa.



Representantes de diferentes organizaciones políticas, entre ellos varios parlamentarios del Partido Laborista participaron en la manifestación, mientras que el líder de esa agrupación, el también diputado Jeremy Corbyn, envió un mensaje de apoyo.



No podemos permanecer pasivos ni en silencio ante la continuada negación de los derechos y la justicia para el pueblo palestino, señaló a través de las redes sociales el veterano político, quien este sábado encabezó un acto proselitista en la ciudad de Birmingham.



Corbyn asegura además que los laboristas están unidos en su condena a los abusos que cometen los militares israelíes, y anunció que de ganar las elecciones en 2020, su partido reconocerá al Estado Palestino y abogará por el reinicio de negociaciones amparadas en la resolución de Naciones Unidas.



La marcha, que se desarrolló de forma pacífica, fue convocada por la Campaña de Solidaridad con Palestina, la coalición Stop the War, el Foro Palestino en Gran Bretaña y la Asociación de Musulmanes en Gran Bretaña, entre otras organizaciones.



mv/nm/gdc